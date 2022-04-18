На Дніпропетровщині вранці 18 квітня загарбники завдали ракетних ударів по області. Про це сповістив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Валентин Резніченко повідомив деталі по ранковим «прильотам». Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру.
Також сьогодні орда нанесла 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Про це поінформував мер міста Андрій Садовий. Відповідні служби вже виїхали на місце.
Додано:
За інформацією Повітряного командування «Захід», відбулося чотири ракетних удари по Львову: три – по об‘єкті військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на 10.05 відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер