Киву хочуть судити в Україні

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 0

Офіс Генерального прокурора має звернутися до російської федерації з вимогою видати колишнього проросійського народного депутата Іллю Киву для здійснення над ним правосуддя в Україні, оскільки він є громадянином України. Про це розповів голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас («Слуга народу») в інтерв’ю Укрінформу.

«Він – громадянин України, тому правосуддя має бути здійснене в Україні. Офіс Генерального прокурора по своїй лінії буде звертатися до російської федерації з вимогою видати громадянина України для проведення слідства. Чи видасть РФ його? Будемо дивитися», - сказав Іонушас.

За даними нардепа, слідчі дії щодо Киви наразі тривають, є надія якомога швидше буде притягнутий до відповідальності.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності. За день до повномасштабного вторгнення росії Кива записав відеопривітання з днем радянської армії й озвучив потребу у визволенні України. Наразі він перебуває на території росії.

10 березня Личаківський районний суд Львова заочно обрав Киві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 15 березня Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандату за особистою заявою.

18 квітня 2022 року стало відомо, що Державне бюро розслідуівнь на Полтавщині викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви