Україна передала до ЄС заповнену анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС

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Після отримання відповідей на опитувальник від української сторони Європейська комісія представить Європейській Раді свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статус кандидата.

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Так, анкету-опитувальник йому передала Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва разом із Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

«Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії», – йдеться в повідомленні.

Після отримання відповідей на опитувальник від української сторони Європейська комісія представить Європейській Раді свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статус кандидата.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що також відчуває себе частиною команди, яка працює над отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зауважив, що цей процес відбувається в дуже складній для Української держави ситуації, але всі відчувають важливість та значення цього моменту. За його словами, відповіді України в анкеті-опитувальнику будуть дуже швидко проаналізовані.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейський Союз.

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