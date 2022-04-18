У Полтавській ОВА розповіли, скільки дітей-переселенців навчаються у школах області

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Всі вони долучились до дистанційного навчання.

На Полтавщині 7160 дітей-переселенців долучилися до дистанційного навчання в школах, повідомили в Полтавській ОВА.

«Для тих учнів, які залишились у нас, організували дистанційне навчання в місцевих школах. Наразі 7160 дітей-переселенців здобувають освіту разом із дітьми Полтавщини», – повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він також зазначив, що для того, аби дитина з іншого регіону могла долучитися до дистанційного навчання у школах Полтавщини, один із батьків має написати заяву до місцевого закладу освіти.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі зареєстрували понад 28 тисяч переселенців.