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Кременчук, Полтавщина

У Полтавській ОВА розповіли, скільки дітей-переселенців навчаються у школах області

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 109

 Всі вони долучились до дистанційного навчання.

На Полтавщині 7160 дітей-переселенців долучилися до дистанційного навчання в школах, повідомили в Полтавській ОВА.

«Для тих учнів, які залишились у нас, організували дистанційне навчання в місцевих школах. Наразі 7160 дітей-переселенців здобувають освіту разом із дітьми Полтавщини», – повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він також зазначив, що для того, аби дитина з іншого регіону могла долучитися до дистанційного навчання у школах Полтавщини, один із батьків має написати заяву до місцевого закладу освіти.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі зареєстрували понад 28 тисяч переселенців.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Волинські новини

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Теги: переселенці дистанційне навчання
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