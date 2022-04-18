Фізично розвинутих юнаків кличуть вчитися на рятувальників з подальшим працевлаштуванням

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Після закінчення навчання випускникам присвоюється спеціальне звання лейтенант і надається робота за місцем проживання

Кременчуцьке районне управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області проводить набір фізично розвинутих юнаків віком від 17 до 25 років, які мають повну загальну освіту, на навчання до вишів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Термін навчання – 4 роки. Після закінчення навчання випускникам присвоюється спеціальне звання лейтенант і надається робота за місцем проживання.

До вищих навчальних закладів цивільного захисту належать:

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків);

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (м. Черкаси).

У вишах цивільного захисту здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Пожежна безпека» та «Цивільний захист».

Підготовка фахівців проводиться як за державним (на повному державному забезпеченні протягом 4 років), так і за госпрозрахунковим замовленням.

Кандидати до навчальних закладів в обов’язкому порядку здають екзамен з фізичної підготовки. Для вступу на навчання приймаються сертифікати відповідного рівня ЗНО за наступними предметами: математика, фізика, українська мова та література (для випускників 2020 та 2021 років). Для випускників 2022 року – за результатами комплексного державного іспиту.

За довідками звертатись до керівників підрозділів ДСНС за місцем проживання та безпосередньо у групу персоналу 2 державного пожежно- рятувального загону, або Кременчуцького районного управління (вул. О. Древаля, б. 35, район «Пивзаводу»), або за телефоном 0675978153.