Кожен має знати ім'я цього ката-зрадника – українські розвідники обіцяють його знищити

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що здобуло дані на зрадника, який бере безпосередню участь у збройній агресії росії проти нашої країни. Це колишній військовослужбовець ВВ МВС України ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович. Наразі він обіймає посаду командира 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» нацгвардії рф (в/ч 7459, м.Жорнівка, Смоленська область), полковник.
Під час війни проти України командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення нацгвардії рф у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «СХІД».
Із лютого по квітень його група брала участь в операції по захопленню Києва із західного напрямку. Підлеглі Гарькавенка скоювали воєнні злочини проти мирного населення Київської області.
До 2014 року Гарькавенко проходив службу у Внутрішніх військах МВС України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).
Після окупації АР Крим росією зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.
Дані на ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича, а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній – народилась на Житомирщині) можна прочитати ТУТ.
Українські розвідники повідомили зраднику, що вже опрацьовують варіанти щодо покарання. Таких варіанти два: або доставка до суду, або знищення на місці.
- Кожен українець повинен знати його ім'я!
ГУР МО України здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії росії проти нашої країни, колишній військовослужбовець ВВ МВС України!
Вашій увазі пропонується «ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович»: командир 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії рф, полковник.
Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії рф у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «СХІД».
У період із лютого по квітень 2022 р. посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.
До 2014 року проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).
Після окупації АР Крим росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.
Дані на «ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича», а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній): https://gur.gov.ua/.../harkavenko-valeryi-vyktorovych.html
«Шановний» Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі!, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер