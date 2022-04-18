Кожен має знати ім'я цього ката-зрадника – українські розвідники обіцяють його знищити

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ГУР Міноборони оприлюднило усі його дані та пообіцяло доставити до суду або знищити на місці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що здобуло дані на зрадника, який бере безпосередню участь у збройній агресії росії проти нашої країни. Це колишній військовослужбовець ВВ МВС України ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович. Наразі він обіймає посаду командира 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» нацгвардії рф (в/ч 7459, м.Жорнівка, Смоленська область), полковник.

Під час війни проти України командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення нацгвардії рф у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «СХІД».

Із лютого по квітень його група брала участь в операції по захопленню Києва із західного напрямку. Підлеглі Гарькавенка скоювали воєнні злочини проти мирного населення Київської області.

До 2014 року Гарькавенко проходив службу у Внутрішніх військах МВС України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

Після окупації АР Крим росією зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

Дані на ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича, а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній – народилась на Житомирщині) можна прочитати ТУТ.

Українські розвідники повідомили зраднику, що вже опрацьовують варіанти щодо покарання. Таких варіанти два: або доставка до суду, або знищення на місці.