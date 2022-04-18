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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кожен має знати ім'я цього ката-зрадника – українські розвідники обіцяють його знищити

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 558

 

ГУР Міноборони оприлюднило усі його дані та пообіцяло доставити до суду або знищити на місці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що здобуло дані на зрадника, який бере безпосередню участь у збройній агресії росії проти нашої країни. Це колишній військовослужбовець ВВ МВС України ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович. Наразі він обіймає посаду командира 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» нацгвардії рф (в/ч 7459, м.Жорнівка, Смоленська область), полковник.

Під час війни проти України командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення нацгвардії рф у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «СХІД».

Із лютого по квітень його група брала участь в операції по захопленню Києва із західного напрямку. Підлеглі Гарькавенка скоювали воєнні злочини проти мирного населення Київської області.

До 2014 року Гарькавенко проходив службу у Внутрішніх військах МВС України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

Після окупації АР Крим росією зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

Дані на ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича, а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній – народилась на Житомирщині) можна прочитати ТУТ.

Українські розвідники повідомили зраднику, що вже опрацьовують варіанти щодо покарання. Таких варіанти два: або доставка до суду, або знищення на місці.

- Кожен українець повинен знати його ім'я!

ГУР МО України здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії росії проти нашої країни, колишній військовослужбовець ВВ МВС України!

Вашій увазі пропонується «ГАРЬКАВЕНКО Валерий Викторович»: командир 25 окремого загону спеціального призначення «МЕРКУРІЙ» (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії рф, полковник.

Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії рф у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «СХІД».

У період із лютого по квітень 2022 р. посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

До 2014 року проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

Після окупації АР Крим росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

Дані на «ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича», а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній): https://gur.gov.ua/.../harkavenko-valeryi-vyktorovych.html

«Шановний» Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі!, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти зрадник розвідка Міноборони
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