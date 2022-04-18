Це стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого
Порти всіх країн Євросоюзу закрили доступ для російських кораблів. Про це сьогодні, 18 квітня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого.
Також він додав, що українська влада відстежуватиме, як саме застосовуються такі вийнятки і чи не використовує їх рф для обхідних маневрів проти обмежень.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер