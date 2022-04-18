Порти всіх країн Євросоюзу закрили доступ для російських кораблів

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Це стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого

Порти всіх країн Євросоюзу закрили доступ для російських кораблів. Про це сьогодні, 18 квітня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого.

Є певні вийнятки - рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Тоді вони ухвалюватимуться індивідуально, - написав Єрмак.

Також він додав, що українська влада відстежуватиме, як саме застосовуються такі вийнятки і чи не використовує їх рф для обхідних маневрів проти обмежень.