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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російські військові відмовляються від участі у війні проти України – їм погрожують розправами

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 421

 

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, що в армії рф військовослужбовці все частіше відмовляються від участі у війні проти України. Серед «контрактників» у підрозділах 150 мотострілкової дивізії кількість офіційних «відмовників» вже сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу. З ними «працюють» заступники командирів з воєнно-політичної роботи та співробітники фсб. У разі відмови – погрожують розправами з родичами. Також застосовуються «специфічні» методи переконання: обіцяні допомоги за поранення чи контузію у розмірі 3 млн рублей виплачують лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В разі відмови - у російських військовослужбовців виникають «проблеми» з оформленням документів та отриманням медичних послуг і довідок щодо самої наявності поранення.

Разом з цим російське командування приховує реальну кількості вбитих військових. Їхні тіла тримають у моргах в Ростовській області – деякі вже понад місяць.

- Серед військових рф зростає кількість офіційних «відмовників»

В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед «контрактників» у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС рф кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу.

З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, «працюють» заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники фсб. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами.

Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: «Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України». Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому «стратегічному резерві» в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: «Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України».

Також застосовуються «специфічні» методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн рублей здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

Одночасно, російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл знаходяться в моргах вже понад місяць, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка
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