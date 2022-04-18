Російські військові відмовляються від участі у війні проти України – їм погрожують розправами

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, що в армії рф військовослужбовці все частіше відмовляються від участі у війні проти України. Серед «контрактників» у підрозділах 150 мотострілкової дивізії кількість офіційних «відмовників» вже сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу. З ними «працюють» заступники командирів з воєнно-політичної роботи та співробітники фсб. У разі відмови – погрожують розправами з родичами. Також застосовуються «специфічні» методи переконання: обіцяні допомоги за поранення чи контузію у розмірі 3 млн рублей виплачують лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В разі відмови - у російських військовослужбовців виникають «проблеми» з оформленням документів та отриманням медичних послуг і довідок щодо самої наявності поранення.

Разом з цим російське командування приховує реальну кількості вбитих військових. Їхні тіла тримають у моргах в Ростовській області – деякі вже понад місяць.