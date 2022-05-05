П'яна мати недогледіла: у Кременчуці 9-місячна дитина отримала травму голови

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 405

Жінка має ще трьох старших дітей, які за ініціативи соціальних служб зараз із нею не проживають, вона живе з двома меншими

До Кременчуцького райуправління поліції надійшла інформація від лікарів про підозру на перелом лівої тім’яної кістки в дев’ятимісячної дитини. Ознаки травмування медики помітили під час обстеження маляти.

За попередньою інформацією, 3-го травня патрульні поліцейські Кременчука отримали повідомлення від місцевих мешканців, що в громадському місці перебуває п'яна жінка з двома малолітніми дітьми 9 місяців та 3 років. Стосовно порушниці поліцейські склали адміністративні матеріали за частиною 2 статті 178 (Поява в громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а дітей з міркувань безпеки доставили до лікарні для обстеження.

Під час обстеження меншої дев’ятимісячної дівчинки лікарі запідозрили наявність у неї перелому лівої тім’яної кістки. Стан здоров’я старшої дівчинки був задовільним.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович розповів, що наразі обставини, за яких постраждала дитина, з’ясовує слідство. Під час роботи ювенальні поліцейські також з'ясували, що мати малюків раніше вже потрапляла в поле зору соціальних служб та поліції і перебувала на обліку. Жінка неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків та має ще трьох старших дітей, які за ініціативи соціальних служб зараз із нею не проживають. У подальшому соціальними службами та судом вирішуватиметься питання щодо доцільності перебування молодших дітей із матір’ю.

За даним фактом слідчі Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкцією статті жінці може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.