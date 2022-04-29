У Кременчуці збудують дві додаткові котельні, а ТЕЦ відновлять у найкоротші строки

Вчора на Кременчуцькій ТЕЦ побували начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін та голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Вони подивились на масштаби руйнувань, нанесених підприємству ракетним ударом російських військ 24 квітня, та організацію робіт по розбиранню завалів.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, який був там разом з ними.
Він зауважив, що після руйнування Кременчуцької ТЕЦ російськими ракетами під загрозою зриву опалювального сезону опинилось 180 тисяч мешканців міста.
Начальник Кременчуцької РВА додав, що на вчорашній нараді розглядалось питання щодо будівництва у Кременчуці двох додаткових модульних котелень – одну для центральної частини міста, і другу – для нагорної частини.
Він пояснив, що поставки тепла та гарячої води для житлових кварталів на Молодіжному та в районі Пивзаводу були для ТЕЦ рентабельними. А от прокачування теплоносія далі – до центральної частини міста, завжди було збитковим. Отже економічно доцільно збудувати нові котельні для опалення центральної та нагірної частини Кременчука. Окрім економічної доцільності, це ще й вирішення питання енергетичної безпеки – адже наразі більша частина міста залежить від одного постачальника теплової енергії - ТЕЦ.
За його словами, місця розташування котелень визначатимуть органи місцевого самоврядування в залежності від технічних та інших параметрів – розташування мереж, магістралей тощо.
На питання щодо будівництво котелень на Правобережжі, які були заплановані перед війною, очільник Кременчуцької РВА відповів, що ці проєкти також обговорювались і все буде вирішуватись в комплексі. Відповідні пропозиції направлені в Офіс Президента та Кабмін.
За словами Олега Лєдніка, наразі продовжуються роботи по розбиранню завалів. Руйнування двох інфраструктурних підприємств Кременчука дуже значні, але повну оцінку завданої окупантами шкоди можна буде провести лише після завершення цих робіт – через 1-2 тижні.
Вчора начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав про відвідування Кременчуцької ТЕЦ у своєму Телеграм-каналі.
- Сьогодні провели нараду в Кременчуці щодо зруйнованої ракетним обстрілом місцевої ТЕЦ. Через два тижні розберуть завали і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон.
Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти на частину робіт із обласного бюджету. Також ми звернемося до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему.
Наразі розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Ворог обов'язково відповість за злочини. А ми все відбудуємо й зробимо ще краще!, - зазначив він.
Нагадаємо, ввечері 24 квітня 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, а семеро було поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ.
Руйнування будівель та обладнання на обох підприємствах дуже великі, пожежі остаточно загасили 26 квітня вранці силами ДСНС зі всієї області. Житловий сектор Кременчука внаслідок ракетних ударів не постраждав.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що внаслідок руйнування ТЕЦ під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер