Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Колаборанти довго не живуть: повчальна історія від українських розвідників

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 708

 

Зрадник на Луганщині запропонував окупантам свої послуги та вже нічим їм допомогти не зможе

В тимчасово окупованому смт Новоайдар, що на Луганщині, 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні розвідників, Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем». Певний час він був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ». Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.

- Після окупації Новоайдару запропонував новим «хазяєвам» свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у «нараді» з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

Щодо Павла Шароградського була порушена кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка колаборанти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх