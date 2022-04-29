Колаборанти довго не живуть: повчальна історія від українських розвідників

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 708

Зрадник на Луганщині запропонував окупантам свої послуги та вже нічим їм допомогти не зможе

В тимчасово окупованому смт Новоайдар, що на Луганщині, 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні розвідників, Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем». Певний час він був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ». Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.