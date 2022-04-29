Колаборанти довго не живуть: повчальна історія від українських розвідників

В тимчасово окупованому смт Новоайдар, що на Луганщині, 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Як зазначається у повідомленні розвідників, Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем». Певний час він був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ». Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.
- Після окупації Новоайдару запропонував новим «хазяєвам» свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.
Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у «нараді» з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.
Щодо Павла Шароградського була порушена кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер