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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавщина: 110 адмінпротоколів за випалювання рослинності, на 27 порушників вже накладені штрафи

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 206

 

Розмір штрафу за підпали у деяких випадках може досягти 153 тисяч грн

Цієї весни поліцейські Полтавщини склали близько 110 адміністративних протоколів за самовільне випалювання рослинності в населених пунктах області. Усі складені на правопорушників адміністративні матеріали направлені на розгляд адміністративним комісіям, за висновками яких по 27 протоколам вже прийняті рішення щодо накладення штрафних санкцій на порушників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області на офіційному сайті.

- Закликаємо громадян суворо дотримуватися чинного законодавства та враховувати вимоги, встановлені правовим режимом воєнного стану. В умовах війни пожежі створюють небезпечну ситуацію, яка може сприйматися правоохоронцями як фактор інших загроз для населення, об’єктів і територій. Будьте свідомими громадянами України та не порушуйте Закон, - наголошує начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

Нагадаємо, за випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності передбачений штраф:

для громадян від 3060 до 6 120 гривень;

для посадових осіб – від 15 300 до 17 тисяч гривень.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до ст.245 ККУ) може призначити штраф від 85 тисяч до 153 тисяч гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, Кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: підпал поліція Полтавщини штрафи пожежі
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