Полтавська ОВА передала добровольчим формуванням територіальних громад першу партію літньої форми

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Полтавська обласна військова адміністрація сьогодні передала 770 комплектів літньої форми для 17 добровольчих формувань територіальних громад.

Кожний комплект одягу складається з кітеля, штанів, футболок поло та спеціальних трекінгових шкарпеток. Передана форма сертифікована відповідно до вимог Мінооборони, а головне - вона надійна і зручна.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, найближчим часом очікується надходження ще 2000 аналогічних комплектів. Форма закуповується за кошти обласного бюджету.

- Продовжимо й надалі забезпечувати формою наших добровольців, ми вже зробили чергові замовлення… Добровольчі формування територіальних громад – це вмотивовані патріоти, самовіддані громадяни. Готові вдень і вночі стояти на захисті своїх домівок, сіл та міст. Зараз на Полтавщині добровольці чергують на блокпостах та допомагають правоохоронцям. І я дуже їм вдячний! Українці непереможні, - написав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив сімох командирів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) в Кременчуцькому районі. З них п’ятеро – командири ДФТГ у Кременчуці, та по одному – у Горішніх Плавнях та Семенівці.