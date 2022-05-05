Полтавська ОВА передала добровольчим формуванням територіальних громад першу партію літньої форми

Військовою формою забезпечили 17 добровольчих формувань територіальних громад, друга партія на підході
Полтавська обласна військова адміністрація сьогодні передала 770 комплектів літньої форми для 17 добровольчих формувань територіальних громад.
Кожний комплект одягу складається з кітеля, штанів, футболок поло та спеціальних трекінгових шкарпеток. Передана форма сертифікована відповідно до вимог Мінооборони, а головне - вона надійна і зручна.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, найближчим часом очікується надходження ще 2000 аналогічних комплектів. Форма закуповується за кошти обласного бюджету.
- Продовжимо й надалі забезпечувати формою наших добровольців, ми вже зробили чергові замовлення…
Добровольчі формування територіальних громад – це вмотивовані патріоти, самовіддані громадяни. Готові вдень і вночі стояти на захисті своїх домівок, сіл та міст. Зараз на Полтавщині добровольці чергують на блокпостах та допомагають правоохоронцям. І я дуже їм вдячний! Українці непереможні, - написав Дмитро Лунін.
Нагадаємо, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив сімох командирів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) в Кременчуцькому районі. З них п’ятеро – командири ДФТГ у Кременчуці, та по одному – у Горішніх Плавнях та Семенівці.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер