В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 68

На фронті вже працюють же успішно працюють три види 155-мм артилерії

В Україну надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

На фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR, а також в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

«На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність. Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка», - написав Резніков у Фейсбук.

Він також зазначив, що берегова оборона України буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. А також висловив упевненість, що бойове братерство Гарпунів та наших Нептунів допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу.

Надання цих ракет стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати «Гарпуни» від датських партнерів за участю британських друзів.

За словами Резнікова, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

Він підкреслив, що завдяки допомозі партнерів та майстерності українських захисників російські окупанти отримують відсіч, на яку не очікували.