Полтавська ОВА презентувала «Оборону Полтави» заступнику керівника Офісу Президента

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 384

«Оборона Полтави» – один із найпотужніших обласних центрів допомоги військовим і переселенцям

Українським військовим і вимушеним переселенцям в Полтавській області допомагають понад 100 волонтерських об'єднань. «Оборона Полтави» – один із найпотужніших таких центрів.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Тут плетуть маскувальні сітки, шиють «кікімори», збирають індивідуальні аптечки, передають бійцям їжу, ліки, створюють військовий мерч і багато-багато іншого. Обласна адміністрація тісно співпрацює з «Обороною Полтави». Мали чудову нагоду презентувати роботу центру заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку. Тільки у взаємодії гартується перемога. Все буде Україна, - зазначив очільник Полтавської ОВА.