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Кременчук, Освіта

Всеукраїнський урок із мінної безпеки відбудеться в День захисту дітей - подробиці від МОН

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 163

 

Дітям треба знати, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, як їх остерігатися та як вберегти своє життя

Українських школярів запрошують на інтерактивний онлайн-урок із мінної безпеки, який відбудеться у середу, 1 червня, — у День захисту дітей. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

У МОН зауважили, що ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети є всюди, де велися чи ще ведуться бойові дії. Тому дітям важливо знати, як розрізняти такі предмети, якої небезпеки остерігатися та як вберегти своє життя.

Урок із мінної безпеки відбудеться на платформі Zoom та триватиме 40 хвилин:

для учнів 1-4 класів розпочнеться об 11:00; реєстрація — bit.ly/урок_1_4_клас;

для учнів 5-11 класів розпочнеться о 13:00, реєстрація — bit.ly/урок_5_11_клас.

Під час уроку з інтерактивними завданнями діти дізнаються:

як розрізнити вибухонебезпечні предмети;

де може чатувати небезпека та які знаки попереджають про неї;

як зробити свої прогулянки та пересування безпечними і яких правил вкрай важливо дотримуватися.

Наприкінці уроку учні зможуть отримати відзнаки та спеціальні подарунки від ЮНІСЕФ.

- Тих, хто не зможе долучитись, запрошуємо дивитись разом трансляцію на сторінці ЮНІСЕФ Україна та на нашому YouTube — https://youtu.be/EQtzoak4HSg, — запросили в МОН.

Урок організують Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська школа онлайн, Український інститут розвитку освіти, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: МОН безпека діти
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