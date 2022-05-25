Нептун буде з Гарпуном: Україні передадуть американські протикорабельні крилаті ракети

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 347

Україна невдозі отримає американські протикорабельні крилаті ракети Harpoonназемного базування зпусковимиустановками до них. Ці ракетні комплекси вважаються наймасовішою зброєю такого типу у світі та стоять на озброєнні близько 30 країн. Україні ПКР Harpoon у рамках формату «Рамштайн» пообіцяла передати Данія. Ці розроблені у США ракети пройшли випробування боєм у багатьох військових конфліктах та операціях американської армії. Вони вважаються одними з найкращих, тож можуть відчутно посилити оборону узбережжя Чорного моря від атак російських окупантів та створити не один привід для випуску чергових поштових маркок про «руський корабель»...

Чим відомі ПКР Harpoon?

За своїми характеристиками це дозвукова фугасна протикорабельна крилата ракета, яка відстежує свою ціль за допомогою активного радара і вибухає при контакті. За даними Military Today, ракета Harpoon оснащена 221-кілограмовою бойовою частиною ілетить зі швидкістю приблизно 0.5 Маха (617 км/год). Ці ракети можна запускати, як з літаків, так і з наземних берегових комплексів, кораблів та підводних човнів.

Станом на 2022 рік ПКР Harpoon знаходиться на озброєнні близько 30 країн, зокрема США, Австралії, Південної Кореї, Канади, Бразилії, Данії, Саудівської Аравії, Пакистану, Єгипту, Тайваня, Німеччини, Туреччини, Ізраїля, Індії, Японії та Великої Британії.

Серед основних модифікацій ракети:

Block 1D — має збільшену дальність і вдосконалену систему самонаведення, яка дозволяє повторно атакувати ціль, якщо ракета не влучила з першого разу;

Block 1G — покращена версія, яка має вдосконалену технологію порівяння зображень та також передбачає можливість повторного удару;

Block 2 — найновіша модифікація , яка має підвищену стійкість до протиракетних засобів та систему наведення нового покоління.

Ці модифікації ПКР Harpoon встановлюваються на різні моделі базування, а саме:

AGM-84 — модель повітряного базування;

RGM-84 — модель наземного та надводного базування (оснащена змінною твердопаливною ракетою-прискорювачем, яка довша і важча за AGM-84);

UGM-84 — модель для підводного базування;

AGM-84E SLAM — всепогодна модель повітряного базування з інфрачервоним наведенням (має боєголовку від крилатої ракети Tomahawk);

AGM-84H/K SLAM-ER — вдосконалена версія AGM-84E з дальністю дії до 250 км.

Які саме моделі ракет Данія передасть Україні поки невідомо. Втім, зрозуміло, що йдеться про берегові наземні комплекси. За даними Defence Express, Військово-морські сили Данії мають на озброєнні ракети RGM-84L Harpoon Block 2 з дальністю дії до 124 км, що менше, ніж в українських «Нептунів» (до 280 км). Втім, за надійностю та ефективністю вони є дуже потужнею зброєю для знищення надводних цілей.

Тож, сподіваємось, що до «Москви» на морському дні невдозі приєднається ще не один російський корабель.