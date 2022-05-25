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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мер підробив документи і розтратив 400 тис. грн міських коштів

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 1

 

Він підписав акти виконаних робіт, а ремонт дороги зроблений не був

На Полтавщині міського голову підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробленні документів, він розтратив бюджет на ремонті доріг. Про це сповістила прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, міський голова уклав із товариством договори підряду щодо капітального ремонту дороги однієї з вулиць міста. Незважаючи, що фактично ремонт зроблений не був, посадовець підписав та завірив печатками міської ради акти виконаних робіт. Таким чином товариство безпідставно отримало з місцевого бюджету майже 400 тис. грн, а територіальна громада зазнала збитків на вказану суму.  

Керівник Полтавської обласної прокуратури відповідно до ч. 1 ст. 481 КПК України вже повідомив про підозру міському голові одного з населених пунктів Полтавщини. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: міський голова зловживання підробка документів
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