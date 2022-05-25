Шахрай прикидався волонтером та виманював гроші, внаслідок чого у Маріуполі загинули люди

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 561

Молодик записався у благодійний фонд волонтером, та скористався цим для того, щоб обдурювати людей. Але наслідки його шахрайських дій трагічні – у Маріуполі загинули люди, так і не дочекавшись обіцяної ним допомоги у вивезенні з оточеного міста.

Про це розповів у Фейсбуці голова Національної поліції України Ігор Клименко та оприлюднив відеоролик з покаянням зловмисника.

За словами очільника поліції, юний шахрай побачив у соцмережах пост дівчини із закликом допомогти вивезти її мати з вітчимом із Маріуполя. Молодик написав, що може це організувати за 10 тисяч грн. Дівчина заплатила і почала чекати приїзду рідних. Однак, дочекалась лише звістки про їхню смерть…

Вона й подумати не могла, що насправді ніхто і не збирався нічого організовувати по вивезенню її сім’ї, повірила обіцянкам шахрая, що рідних нібито рятують, та втратила час для пошуку інших варіантів евакуації рідних. Коли з’ясувалося, що її цинічно обманули, а її рідні загинули, вона звернулась до правоохоронних органів, щоб покарати шахрая. Кіберполіція з’ясувала, що цей псевдоволонтер не вперше використовує війну для особистого збагачення.

Зокрема, він привласнив близько 250 тисяч грн на паливо для військових, які зібрав під маскою волонтера, але купувати нічого не збирався. Коли поліція викрила усі його злочини, він став на коліна з вибаченнями та обіцянками більше такого не робити.

- Спочатку він кидає людей у Маріуполі на смерть, а потім на колінах просить пробачення… Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – залишення в небезпеці та шахрайство. Вибаченнями людей не повернути. Дівчина сподівалася на домовленість і не шукала інших варіантів урятувати рідних. Насправді це більше, ніж статті в Кримінальному кодексі…, - наголосив Ігор Клименко.

Цинізм цього шахрає визвав обурення українців у соцмережах.

- У кого він пробачення просить? У тих людей, які загинули? Навіть не знаю, як його можна назвати..

- Ох, яка потвора…