Начальник Полтавської ОВА розповів про завезення іноземної солі та закликав не створювати ажіотаж

Через ведення бойових дій на Сході України у торгівельних мережах зникла сіль. Ситуація стала настільки критичною, що через дефіцит цього продукту з поясненнями та обіцянками виступив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

- Останнім часом мене запитують про перебої з постачанням солі. Дійсно, зараз її кількість на полицях невелика.

Ще на початку квітня найбільший вітчизняний виробник «Артемсіль» у Соледарі зупинив роботу, бо розташований у безпосередній близькості до зони бойових дій. Виготовлену продукцію, яка залишалася на підприємстві, дилери змогли вивезти, тому протягом місяця її ще можна було знайти в магазинах.

На заміну вітчизняній солі приходить іноземна. Всі девʼять великих національних і регіональних мереж, які працюють на Полтавщині, вже зробили замовлення з-за кордону. В Польщі, Румунії й Туреччині. Звісно, ця сіль буде дорожчою, бо в ціну закладене транспортування, яке зараз недешеве.

Початок завезення іноземної солі цього тижня очікують у Велмарті, Еко маркеті, Сільпо. У мережі Хуторок сіль є, але її продають обмежено й не більше ніж 1 кг на людину. Ароматна гімалайська сіль є в Маркетопті. Ці та інші мережі чекають постачання з-за кордону.

В умовах війни можуть виникати перебої з постачанням будь-якої продукції. І причина цьому одна – російський агресор. Я закликаю не скуповувати сіль пачками. Штучний ажіотаж – це ще одна з причин дефіциту та подорожчання продукції. Наша згуртованість – запорука перемоги. Слава Україні, - пояснив ситуацію Дмитро Лунін.