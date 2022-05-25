Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини

Начальник Полтавської ОВА розповів про завезення іноземної солі та закликав не створювати ажіотаж

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 840

 

Штучний ажіотаж – це ще одна з причин дефіциту та подорожчання продукції

Через ведення бойових дій на Сході України у торгівельних мережах зникла сіль. Ситуація стала настільки критичною, що через дефіцит цього продукту з поясненнями та обіцянками виступив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

- Останнім часом мене запитують про перебої з постачанням солі. Дійсно, зараз її кількість на полицях невелика.

Ще на початку квітня найбільший вітчизняний виробник «Артемсіль» у Соледарі зупинив роботу, бо розташований у безпосередній близькості до зони бойових дій. Виготовлену продукцію, яка залишалася на підприємстві, дилери змогли вивезти, тому протягом місяця її ще можна було знайти в магазинах.

На заміну вітчизняній солі приходить іноземна. Всі девʼять великих національних і регіональних мереж, які працюють на Полтавщині, вже зробили замовлення з-за кордону. В Польщі, Румунії й Туреччині. Звісно, ця сіль буде дорожчою, бо в ціну закладене транспортування, яке зараз недешеве.

Початок завезення іноземної солі цього тижня очікують у Велмарті, Еко маркеті, Сільпо. У мережі Хуторок сіль є, але її продають обмежено й не більше ніж 1 кг на людину. Ароматна гімалайська сіль є в Маркетопті. Ці та інші мережі чекають постачання з-за кордону.

В умовах війни можуть виникати перебої з постачанням будь-якої продукції. І причина цьому одна – російський агресор. Я закликаю не скуповувати сіль пачками. Штучний ажіотаж – це ще одна з причин дефіциту та подорожчання продукції. Наша згуртованість – запорука перемоги. Слава Україні, - пояснив ситуацію Дмитро Лунін.

6
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: сіль Полтавська ОВА дефіцит
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх