путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям Херсонщини та Запоріжжя

У Міноборони України пояснили, що таким чином ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами
Президент росії володимир путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою. Цей документ сьогодні був розміщений на російському урядовім порталі.
Згідно нього, на жителів Херсонщини та Запоріжжя поширюють процедуру надання громадянства рф, яку раніше запровадили для жителів окупованих районів Луганської та Донецької областей.
Указ путіна набуває чинності 25 травня 2022 року.
У Міноборони України пояснили, що таким чином ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами.
Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі національного марафону новин.
За її словами, окупанти прагнуть провести так звані референдуми та встановити російську владу у Запорізькій та Херсонській областях.
Заступниця Міністра оборони України розповіла як героїчно українці чинять опір російським військовим та пропагандистам. Громадяни України, які зараз знаходять в себе вдома, щоправда, під тимчасовою окупацією росії, відмовляються користуватись російськими адміністративними послугами. До них відносять роботу на окупанта, перехід на ворожу валюту, сплату податків на російські рахунки.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер