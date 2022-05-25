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Кременчук, Путін проти українського народу

путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям Херсонщини та Запоріжжя

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 265

 

У Міноборони України пояснили, що таким чином ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами

Президент росії володимир путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою. Цей документ сьогодні був розміщений на російському урядовім порталі.

Згідно нього, на жителів Херсонщини та Запоріжжя поширюють процедуру надання громадянства рф, яку раніше запровадили для жителів окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Указ путіна набуває чинності 25 травня 2022 року.

У Міноборони України пояснили, що таким чином ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі національного марафону новин.

- Ми з вами знаємо, що в нас частина території на Сході та Півдні тимчасово окупована ворогом і він намагається там встановити свій контроль, в тому числі й політичний, - зазначила Маляр.

За її словами, окупанти прагнуть провести так звані референдуми та встановити російську владу у Запорізькій та Херсонській областях.

- Загарбники шукають різні шляхи для того, щоб ці території взяти повністю під свій контроль не тільки фізичний, але й адміністративний та політичний. Але в росіян не виходить зробити так, як це було у 2014 році, - підкреслила Ганна Маляр.

Заступниця Міністра оборони України розповіла як героїчно українці чинять опір російським військовим та пропагандистам. Громадяни України, які зараз знаходять в себе вдома, щоправда, під тимчасовою окупацією росії, відмовляються користуватись російськими адміністративними послугами. До них відносять роботу на окупанта, перехід на ворожу валюту, сплату податків на російські рахунки.

- На сьогодні російським військам дуже складно встановлювати там свою владу, - констатувала Маляр.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: путин громадянство російські окупанти Херсон Запоріжжя
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