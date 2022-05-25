Воїнам-десантникам на передову передали гуманітарну допомогу від ВД «Приватна газета»

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Допомогу до редакції приносять небайдужі кременчужани, за що ми їм дуже вдячні

Сьогодні, 25 травня, Видавничий дім «Приватна газета» та журналісти «Кременчуцького Телеграфа» передали воїнам-десантникам гостинці від кременчужан.

Серед переданого 5 пар наколінників, медикаменти, перев’язувальні матеріали, засоби гігієни, свічки, батарейки, 48 банок домашньої тушонки, ящик олії, декілька упаковок консервованої кукурудзи, квасолі та горошку, коробка соку, згущене молоко, кава та чай.

Всі ці гостинці отримають на передових позиціях воїни-десантники десантно-штурмової роти 5 батальонно-тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади, які стримують ворога на півдні України, де зараз ведуться запеклі бої.

Зауважимо, що 5 БТГр була сформована у 2015 році і мала дислокуватись у Кременчуці, через що у директиві Начальника Генштабу ЗСУ про її формування від 31.12.2014 року вказано найменування військової частини - «Кремінь».

Держава забезпечує наших захисників усім необхідним, але увага й допомога від простих людей надихають військових, бо свідчить про справжню любов народу до захисників України та віру в те, що вони здолають ворога та очистять українську землю від російських окупантів. Україна – переможе!

Дякуємо небайдужим кременчужанам, які приносять до редакції продукти харчування та інші гостинці для наших захисників!

Ми працюємо з 9.00 до 15.00, з понеділка до п'ятниці, за адресою вул. Шевченка, 50А (редакція видавничого дому «Приватна газета»).

Контактна особа: Ольга Борзіна - 067-814-22-21.