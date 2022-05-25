Верховна Рада може посилити покарання за образу українських поліцейських

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 202

Українців, які ображають поліцейських, що виконують свої обов'язки під час несенняслужби, штрафуватимуть чи відправлятимуть на громадські роботи. Народні депутати Верховної Ради вже ухвалили у першому читанні відповідний законопроєкт № 5050-1.

Автори цього законопроєкту виходили з того, що в Україні побільшало випадків дрібного хуліганства, тобто образ у громадських місцях з використанням нецензурної лексики. При цьому штраф за дрібне хуліганство складає від 51 до 119 грн.

В українському законодавстві чітко не визначено відповідальності за образу поліцейських, які перебувають при виконанні службових обов'язків.

Тому автори законопроєкту №5050-1 пропонує збільшити штраф за дрібне хуліганство (за цією статтею найчастіше проходять особи, які ображають правоохоронців) від 170 до 510 грн. За злісну непокору законному розпорядженню правоохоронців пропонується штрафувати на суму від 340 до 680 грн, або відправляти на громадські роботи терміном від 20 до 30 годин.

Наразі цей проєкт закону перебуває на доопрацюванні у профільному комітеті ВР. Незабаром його передадуть на новий розгляд народним депутатам.