Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 15.42

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 353

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

25 травня о 14.46 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 15.42.

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