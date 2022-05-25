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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Командир полку «Азов» розповів дружині, у яких умовах його та солдатів тримають у полоні

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 571

 

На даний момент там є треті сторони – ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині та розповісти, що українських військових, евакуйованих з «Азовсталі», утримують в «задовільних» умовах, передає видання The Guardian.

Катерина Прокопенко
Катерина Прокопенко
- Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства, – сказала Катерина Прокопенко. - Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію.

Більшість поранених бійців «Азову» знаходяться у в’язниці в селі Оленівка в окупованому росією Донецьку, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська. Катерина Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до рф не вивозили.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: hr.n1info.com

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Теги: Азов військові полон полонені російські окупанти
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