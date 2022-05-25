Командир полку «Азов» розповів дружині, у яких умовах його та солдатів тримають у полоні

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині та розповісти, що українських військових, евакуйованих з «Азовсталі», утримують в «задовільних» умовах, передає видання The Guardian.
Більшість поранених бійців «Азову» знаходяться у в’язниці в селі Оленівка в окупованому росією Донецьку, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська. Катерина Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до рф не вивозили.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер