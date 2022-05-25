Вмів розмовляти з птахами: Кременчуччина попрощалася з героєм-захисником Андріяном Мирним

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На Глобинщині 22 травня попрощалися із героєм-захисником Андріяном Мирним. Цього дня на подвір’ї загиблого зібралася родина, односельці, керівництво громади, військовослужбовці, друзі, аби попрощатися та провести воїна в останню путь. Поховали бійця в його рідному селі Заможне Глобинської громади.

Він пішов на війну добровольцем, аби зупинити ворога, захистити свою країну, свою родину. 14 квітня Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки був призваний за мобілізацією та відправлений до військової частини А1815, що дислокується у смт. Гончарівське Чернігівської області. 17 травня його серце зупинилося…

Андріян Іванович Мирний народився 9 вересня 1967 року у селі Заможне. Після закінчення Манжеліївської середньої школи був направлений військкоматом до Кременчуцького ДОСАФ, де здобув професію шофера. Два роки він служив у радянській армії, а після повернення пішов працювати шофером у автопарк місцевого колгоспу. Після реорганізації колгоспу теж не сидів без роботи: то допомагав фермерам з посівною, то друзям і товаришам із заготівлею дров на опалювальний період.

Загалом був гарним і успішним господарем. Друзі і односельці згадують Андріяна Івановича як безвідмовного помічника. Говорять, що він був вправним рибалкою і хорошим мисливцем, бджолярем. А ще він дуже любив птахів. Вдома обладнав маленьку зооферму, де утримував і доглядав голубів, цесарок…

- Він ніби вмів розмовляти з птахами… - згадує один з його односельців.