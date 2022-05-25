Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 14.11

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 294

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

25 травня о 13.48 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 14.11.

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