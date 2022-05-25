Родичам військових пропонують за гроші інформацію або звільнення з полону їхніх рідних

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Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення від шахраїв. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісті зниклими. Про таке інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону». Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

В офіційному повідомленні йдеться, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.

Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв!