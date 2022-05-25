На Полтавщині чоловік хотів відкупитися від поліцейських, які зловили його на крадіжці палива

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 473

Мешканець Миргородського району пропонував хабаря працівникам Управління головної інспекції та Управління патрульної поліції Полтавщини, щоб уникнути кримінальної відповідальності за злочин, вчинений в умовах війни. Про це повідомляє Миргородський райвідділ поліції.

Правоохоронці викрили 40-річного чоловіка у спробі вкрасти дизельне пальне з бака службового автомобіля одного з приватних підприємств. Цей факт задокументували неподалік одного із сіл Шишацької громади Миргородського району.

Чоловік, якого зловили «на гарячому», запропонував поліцейським гроші за укриття злочину.

За даним фактом слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: замах на крадіжку чужого майна в умовах воєнного стану (частина 3 статті 15, частина 4 статті 185) та пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища (частина 1 статті 369). Наразі слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру у цих правопорушеннях.

За скоєння корисливого злочину в умовах воєнного стану винному загрожує від п'яти до восьми років ув’язнення. А за пропозицію хабаря службовій особі Кримінальний закон передбачає штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або до 4 років обмеження чи позбавлення волі.