Загинув кременчужанин Віталій Базилевський

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 2 378

Відомо, що хлопець у 2016 році закінчив гімназію №23.

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