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Кременчук, Воины света

Двох захисників втратила Кременчуччина: Андріяна Мирного та Юрія Баранця

Сьогодні, 20:20 Переглядів: 1 120

 Вічна пам'ять Героям 

Двох захисників втратив Кременчуцький район. 

17 травня загинув Мирний Андріян Іванович - солдат із села Заможне, 1967 року народження. Про це повідомляє Глобинська громада.

14 квітня його мобілізував Другий відділ Кременчуцького РТЦК та СП, був відправлений до військової частини А1815, що дислокується у смт Гончарівське Чернігівської області.

За інформацією Кременчуцького Телеграфу, Андріяна Мирного поховали на батьківщині. 

 

Сержант Юрій Васильович Баранець, 1967 року народження, мешканець села Устимівка загинув 17 травня внаслідок ракетного обстрілу 169 навчального центру «Десна», що на Чернігівщині. 19 квітня Юрія Васильовича було призвано за мобілізацією. 

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна воины света воїни світла
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