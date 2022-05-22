Окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство в Чорному та Азовському морях, - Генштаб

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Оперативна інформація від Генштабу станом на 18.00 22 травня

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні.

Так, противник не припиняє вести наступальні дії у Східній операційній зоні та завдаває ракетних та авіаційних ударів по території України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Залишається загроза ракетно-авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів українських військ до Східної операційної зони, а також продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій українських військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури в районі населеного пункту Куп’янськ.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слов’янському напрямку основні зусилля загарбники зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи російських військ також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії загарбники намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони.

Зазначається, що на Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

Крім того, у Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.