Щодня на фронті може гинути до ста українських військових, – Зеленський

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 523

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про дозвіл виїжджати з країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Під час спільної із президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції він сказав, що не розуміє, кому адресований документ.

«Я не знаю, до кого має бути адресована ця петиція. Може, до мене. А можливо її варто адресувати батькам, які втратили своїх синів, котрі ціною життя захистили ту чи іншу область, те чи інше місто? І ви знаєте, що у більшості своїй не свої міста, де вони народились. Коли сьогодні, від 50 до 100 людей в день можуть гинути на найскладнішому напрямку, на Сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі. І коли до мене звертаються з такою петицією, щоб наші чоловіки під час воєнного стану могли поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Це якщо по-людськи. А по закону, у нас є певна кількість часу, щоб відповісти на будь-яку петицію», - заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років і запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала 26,7 тисяч голосів при необхідних 25 тисячах.