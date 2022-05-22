рашисти від початку вторгнення знищили або пошкодили 353 об'єкти культурної спадщини (інфографіка)

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Російські загарбники знищили або пошкодили 353 об'єкти культурної спадщини, повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

«Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини. Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях», - написав Ткаченко.

Крім того, за його даними, на Донеччині задокументовано 72 злочини, з них 52 – у Маріуполі.

Про 65 епізодів відомо в Київській області, 37 – в Чернігівській, 24 – в Луганській, 26 – в Сумській, 8 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в м. Києві та Херсонській області. Також 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській областях.

Постійні обстріли, ракетні та бомбові удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 88 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

«Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашого культурного спадку», - зазначив міністр.