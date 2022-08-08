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Сепаратист та екснардеп заявив про підготовку до референдуму щодо приєднання до рф

Вчора, 22:00 Переглядів: 343

Екс-регіонал Балицький підписав «розпорядження», проте ткрміни не називав

Колаборант та так званий «керівник» окупаційної влади в Запорізькій області, екс-регіонал Євген Балицький підписав «розпорядження» про підготовку до референдуму щодо приєднання до рф.

На форумі «Ми разом із росією» він оголосив, що підписав розпорядження про підготовку до референдуму. У залі у цей час перебувало повно колаборантів, які плескали у долоні на знак згоди.

При цьому гауляйтер не сказав жодного слова, коли колаборанти збираються проводити разом із Кремлем подібні незаконні заходи.

«Дійство» відбулося у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка в місті Мелітополь, де розміщено військово-громадянську адміністрацію окупантів.

Нагадаємо, 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Ядерний тероризм в дії: рашисти заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: скріншот відео
Теги: Запорізька область псевдореферендум
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