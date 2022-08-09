Поліція Кременчука встановлює власників викрадених речей

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 895

Якщо у вас украли речі - зверніться в поліцію

Працівники Кременчуцького райуправління поліції встановлюють власників майна, вилученого в рамках досудового розслідування кримінального провадження. За інформацією правоохоронців, виявлені під час санкціонованих судом обшуків речі, можуть належати мешканцям Кременчука та області.

Якщо ви стали жертвою кримінального правопорушення або є підстави так вважати (приміром, за вашої відсутності за місцем проживання зникли речі), просимо звернутися до Кременчуцького районного управління поліції для проведення впізнання. Світлини з речами можна переглянути ТУТ.

Телефони для комунікації з працівниками поліції, які здійснюють оперативно-слідчі заходи: +380 (97) 193 65 59, +380 (99) 264 69 83.