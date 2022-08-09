На Полтавщині розшукують озброєного хулігана

Сьогодні, 07:50 Переглядів: 1 192

Якщо знаєте щось про нього - повідомте в поліцію

Поліція розшукує 38-річного полтавця Олександра Соколовського, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, пов'язане з опором представникові влади).

За інформацією Полтавського районного управління поліції, розшукуваний може пересуватися на автомобілі: чорному AUDI Q7 (АХ 7080 КО) або білому AUDI A8 (ВІ 5347 ЕТ).

У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, закликаємо громадян не вживати самостійних заходів для затримання, оскільки чоловік може мати при собі вогнепальну зброю.

Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію за номерами: 066-98-38-498; 095-51-02-348; 102. Або звернутися до територіального органу поліції в інший зручний для вас спосіб.