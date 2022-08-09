300 фактів шахрайств на Полтавщині зареєструвала поліція 

Поліція Полтавщини зареєструвала понад 300 фактів телефонних шахрайств.
За даними управління карного розшуку саме стільки людей звернулось до правоохоронців, яких ошукали псевдобанкіри.
Шахраї проводять опитування від імені Кременчуцького ЦНАПу
Найчастіше шахраї телефонують, представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації з рахунків громадян - знімають кошти.
Поліція нагадує, як не потрапити на гачок поліції:
Шахраї від імені Полтавської ОВА збирають кошти для ЗСУ
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер