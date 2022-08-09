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Кременчук, Надзвичайні новини

300 фактів шахрайств на Полтавщині зареєструвала поліція 

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 229

 Правоохоронці нагадують, як не потрапити на гачок аферистів

Поліція Полтавщини зареєструвала понад 300 фактів телефонних шахрайств.

За даними управління карного розшуку саме стільки людей звернулось до правоохоронців, яких ошукали псевдобанкіри.

Шахраї проводять опитування від імені Кременчуцького ЦНАПу

Найчастіше шахраї телефонують, представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації з рахунків громадян - знімають кошти.  

Поліція нагадує, як не потрапити на гачок поліції: 

  • якщо до вас зателефонували і представилися банківським працівником та просять надати особисту, конфіденційну інформацію, або інформацію про вашу банківську картку, або наполягають на перевипуску вашої картки - негайно припиніть розмову;
  • ні за яких обставин не давайте жодної інформації про себе та свої банківські рахунки стороннім особам;
  • зателефонуйте на контактний номер вашого банку та повідомте службу безпеки про подібні телефонні дзвінки шахраїв;
  • у разі необхідності, заблокуйте банківську картку до з’ясування обставин, щоб зберегти власні заощадження;
  • якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.

Шахраї від імені Полтавської ОВА збирають кошти для ЗСУ

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Автор: Олеся Данилова
Теги: шахрайство
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