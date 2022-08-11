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Кременчук, Воїни світла

У Кременчуцькому районі попрощалася з полеглим воїном Сергієм Мартиновим

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 760

 Вічна пам'ять Герою!

Вчора, 10 серпня, у Семенівській громаді Кременчуцького району попрощалися з солдатом Сергієм Мартиновим. Військовий загинув 6 серпня, виконуючи бойове завдання із забезпечення оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Військовий був тяжко поранений. За його життя боролися кращі лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, але, на жаль, поранення, які отримав Сергій, виявились не сумісні з життям.

Щоб віддати данину пам’яті полеглому воїну, прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найдорожчі люди.

Присутні, стоячи на колінах, хвилиною мовчання вшанували героїчного земляка, який захищав незалежність нашої країни, її мирне небо і віддав головне – своє життя у цій священній боротьбі.

У полеглого Героя залишились мама та дружина. Свій вічний спочинок Сергій Мартинов знайшов у рідному селі Василівка, де його поховали з військовими почестями.

 

Сергій Дмитрович Мартинов народився 27 лютого 1986 року в селі Василівка. Закінчив місцеву школу, отримав атестат про загальну середню освіту, відвідував також Василівську філію Семенівської музичної школи. Згодом навчався у Харківському музичному фаховому коледжі імені Лятошинського. Після закінчення працював на Глобинському м’ясокомбінаті. 

24 квітня 2022 року був мобілізований. Сергій до останнього подиху залишився вірним військовій присязі й відданим українському народу та державним інтересам.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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