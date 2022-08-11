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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за останній тиждень стало на 40% більше випадків ковіду

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 207

 

Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає

Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. Про це повідомляє МОЗ.

Нас часто запитують: куди подівся коронавірус? І ми б дуже хотіли відповісти, що він нарешті зник, але, на жаль, ще ні. У цьому дописі ми спробуємо у цифрах пояснити, що відбувається із захворюваністю на COVID-19 в Україні, – йдеться у дописі.

Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нові випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше. За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%.

На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14.

Тривалий час МОЗ фіксує низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації. Більше випадків захворювання виявляють там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби.

Що рекомендує МОЗ?

З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

Допоки не отримали результати тестування, намагайтесь обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Пам’ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших.

Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус захворюваність ПЛР-тест експрес-тест
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