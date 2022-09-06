У Кременчуці бабуся загубила 5-річну онучку під час прогулянки

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 147

У Кременчуці бабуся загубила 5-річну онучку під час прогулянки. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Сьогодні, 6 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення дитини на вулиці Перемоги. Заявниця розповіла, що разом з онуками гуляла на дитячому майданчику, але відволіклась й не помітила, як дівчинка зникла.

Патрульні поліцейські Олена Низенко та Іван Акулов отримали детальні прикмети дитини та розпочали пошукові заходи. Вже невдовзі інспектори розшукали зниклу дівчинку.

Поліція нагадує: якщо ви помітили дитину чи людину похилого віку, яка виглядає розгубленою, проявіть людяність — поцікавтесь, чи все гаразд і, чи пам’ятає вона місце свого проживання.