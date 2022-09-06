У Кременчуці 10-річний хлопчик добу ховався у багатоповерхівці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 180

Коли дитина не повернулася додому, бабуся викликала поліцію

До Кременчуцького районного управління поліції 3-го вересня близько 22.00 за допомогою звернулася кременчужанка та розповіла, що її 10-річний онук не повернувся додому.

Отримавши інформацію про зникнення дитини, на його пошуки залучили максимальну кількість полісменів. Протягом доби ювенальні поліціянти знайшли хлопця. Він переховувався в одній із багатоповерхівок міста.

Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Наразі обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.