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У Кременчуці 10-річний хлопчик добу ховався у багатоповерхівці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 180

 

Коли дитина не повернулася додому, бабуся викликала поліцію

До Кременчуцького районного управління поліції 3-го вересня близько 22.00 за допомогою звернулася кременчужанка та розповіла, що її 10-річний онук не повернувся додому.

Отримавши інформацію про зникнення дитини, на його пошуки залучили максимальну кількість полісменів. Протягом доби ювенальні поліціянти знайшли хлопця. Він переховувався в одній із багатоповерхівок міста.

Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Наразі обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.

У Кременчуці бабуся загубила 5-річну онучку під час прогулянки
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: дитина пошуки
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