У Кременчуці 10-річний хлопчик добу ховався у багатоповерхівці

До Кременчуцького районного управління поліції 3-го вересня близько 22.00 за допомогою звернулася кременчужанка та розповіла, що її 10-річний онук не повернувся додому.
Отримавши інформацію про зникнення дитини, на його пошуки залучили максимальну кількість полісменів. Протягом доби ювенальні поліціянти знайшли хлопця. Він переховувався в одній із багатоповерхівок міста.
Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Наразі обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер