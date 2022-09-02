У «Дії» стала доступна посвідка на постійне й тимчасове проживання для іноземців

Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися довгоочікуваною послугою в «Дії» - у застосунку відтепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Сервіс розроблений Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб документ завжди був під рукою, достатньо просто завантажити посвідку на проживання в застосунок.
Для того, щоб документ відображався в «Дії», потрібно мати:
Щоб отримати посвідку на проживання в «Дії», потрібно:
У відео від Мінцифри можна подивитися, як це робиться:
Нагадуємо, що пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія».
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер