У «Дії» стала доступна посвідка на постійне й тимчасове проживання для іноземців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 78

Тепер громадянам інших країн не потрібно носити з собою пластикову картку

Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися довгоочікуваною послугою в «Дії» - у застосунку відтепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Сервіс розроблений Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Щоб документ завжди був під рукою, достатньо просто завантажити посвідку на проживання в застосунок.

Для того, щоб документ відображався в «Дії», потрібно мати:

біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

ідентифікаційний номер (РНОКПП);

смартфон з NFC-чипом;

банківський рахунок для авторизації через BankID;

податковий номер.

Щоб отримати посвідку на проживання в «Дії», потрібно:

авторизуватися у застосунку; прогортати документи до кінця і натиснути «Додати документ»; обрати «Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання» та натиснути «Далі»; натиснути кнопку «Зчитати» та навести смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки, відсканувати його; підтвердити особу за допомогою фото.

У відео від Мінцифри можна подивитися, як це робиться:

Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку та користуватися іншими сервісами в «Дії», - додали у Міністерстві цифрової трансформації України.

Нагадуємо, що пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія».