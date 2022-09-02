Вчителям на початку навчального року нагадали про щеплення

Працівникам закладів освіти усіх типів та ступенів порадили щепитися від COVID-19. Це може бути одна доза вакцини Janssen (Johnson & Johnson) або дві дози будь-якої іншої протикоронавірусної вакцини, дозволеної в Україні.
Також педагогам нагадали, що кожні 10 років усім дорослим необхідно ревакцинуватися від правця та дифтерії.
Окрім вакцинації, обов’язковою умовою допуску вихователів та вчителів до роботи є щорічний професійний медогляд.
Нагадаємо, щеплення можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 за адресою:
в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Пункти працюють з 8.00 до 17.00.
Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер