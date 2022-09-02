Вчителям на початку навчального року нагадали про щеплення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Радять вакцинуватись від коронавірусу та нагадують про медогляд

Працівникам закладів освіти усіх типів та ступенів порадили щепитися від COVID-19. Це може бути одна доза вакцини Janssen (Johnson & Johnson) або дві дози будь-якої іншої протикоронавірусної вакцини, дозволеної в Україні.

Також педагогам нагадали, що кожні 10 років усім дорослим необхідно ревакцинуватися від правця та дифтерії.

Окрім вакцинації, обов’язковою умовою допуску вихователів та вчителів до роботи є щорічний професійний медогляд.

Нагадаємо, щеплення можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 за адресою:

проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00;

в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9,

вул. Івана Мазепи, 26.

Пункти працюють з 8.00 до 17.00.

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