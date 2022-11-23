26 листопада кременчужанам розкажуть секрети бойових квадрокоптерів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 89

26 листопада волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг на тему Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування.

Початок о 12.00. Тривалість заходу 4 години.

Із собою мати: нотатник та ручку.

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:

що таке БпЛА;

Типи квадрокоптерів;

Особливості їх використання;

Типи літакових БпЛА;

Застосування у бойових умовах;

Іранські БпЛА;

Конструкція квадрокоптера;

Як керувати квадрокоптером.

Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону.

Не дзвонити!!! Я не відповім, т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — розповів Роман Бутрімов.