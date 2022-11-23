В Кременчуцькому районі на обліку перебуває понад 57 тисяч вимушених переселенців

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Станом на 23 листопада за даними управління соціального захисту населення в Кременчуцькому районі на обліку перебуває 57 тисяч 681 внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, понад 46 тисячам із них призначена та виплачена державна допомога.

— Держава повністю та своєчасно виконує свої зобов’язання перед громадянами, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабне російське вторгнення, — зазначив Артем Даценко.