11 ноутбуків отримають органи соціального захисту Кременчуччини

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 123

11 ноутбуків для органів соціального захисту отримає Кременчуцький район і Кременчук від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Це стало можливим завдяки допомозі УВКБ ООН у вигляді 70 ноутбуків для посилення інституційної спроможності органів соціального захисту Полтавської області у сфері забезпечення вчасного проведення розрахункових робіт по державних соціальних виплатах, у тому числі й взяття на облік та грошової допомоги ВПО, представники УВКБ ООН в Україні передали 70 ноутбуків.

Нагадуємо, що в органи соцзахисту Полтавщини передали 70 ноутбуків від УВКБ ООН в Україні.