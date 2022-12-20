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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вантажний потяг наїхав на жінку

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 417

 

69-річна потерпіла не вижила

19 грудня близько 10.00 чергова по залізничній станції повідомила до поліції про те, що в місті Лубни потяг наїхав на жінку. За інформацією Лубенського райвідділу поліції, для встановлення причин та обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою версією слідства, на 177 кілометрі залізничного перегону «Лубни-Солоницька» вантажний потяг травмував жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. У ході слідчих дій поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 69-річна місцева мешканка.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Наразі обставини трагедії з’ясовує слідство.

За останню добу в Лубенській громаді поліція зафіксувала вже два трагічні випадки загибелі людей на залізниці.

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Поліція нагадує, що на залізничних об’єктах та поблизу них заборонено:

  • переходити або перебігати через залізничні колії перед потягом, що наближається, якщо відстань до нього менш як 400 м; 
  • переходити колії відразу ж після проходу потяга одного напрямку, не переконавшись у відсутності потяга зустрічного напрямку;
  • перелазити через автозчепні пристрої між вагонами; 
  • підлазити під пасажирськими платформами й залізничним рухомим складом;
  • заходити за обмежувальну лінію на краю пасажирської платформи;
  • бігти по пасажирській платформі поруч з потягом, що прибуває;
  • стрибати з пасажирської платформи на залізничну колію;
  • проходити по залізничному переїзду при забороненому сигналі світлофора переїзної сигналізації, незалежно від стану та наявності шлагбаума;
  • наближатися до обірваних проводів та інше.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: смерть загинула потяг Лубни
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