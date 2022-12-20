На Полтавщині вантажний потяг наїхав на жінку

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19 грудня близько 10.00 чергова по залізничній станції повідомила до поліції про те, що в місті Лубни потяг наїхав на жінку. За інформацією Лубенського райвідділу поліції, для встановлення причин та обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою версією слідства, на 177 кілометрі залізничного перегону «Лубни-Солоницька» вантажний потяг травмував жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. У ході слідчих дій поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 69-річна місцева мешканка.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Наразі обставини трагедії з’ясовує слідство.

За останню добу в Лубенській громаді поліція зафіксувала вже два трагічні випадки загибелі людей на залізниці.