На Полтавщині чоловік потрапив під швидкісний потяг: його забрали в реанімацію

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 443

18 грудня близько 17.40 до поліції надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції «Лубни» про те, що чоловік потрапив під швидкісний потяг. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила особу потерпілого. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Наразі обставини трагедії з’ясовує слідство.