Боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко переміг у благодійному вечері, присвяченому загиблим боксерам

Кременчужанин Всеволод Сліпченко взяв участь у благодійному вечері присвяченому загиблим боксерам. Турнір з професійного боксу відбувся 17 грудня у Черкасах. Зібрані кошти направили на підтримку Збройних сил України.
Кременчук представив спортсмен СК Легіон та військовослужбовець Нацгвардії України в/ч 3059 Всеволод Сліпченко. Під керівництвом тренера Андрія Агеєва боксер провів 4-раундовий бій зі спортсменом з Одеси.
Результатом поєдинку задоволений й тренер спортсмена Андрій Агеєв.
Відео бою можна переглянути за посиланням.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер