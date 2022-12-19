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Кременчук, Спорт, Кременчук

Боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко переміг у благодійному вечері, присвяченому загиблим боксерам

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 260

 Наш спортсмен відправив у першому раунді одесита в нокдаун

Кременчужанин Всеволод Сліпченко взяв участь у благодійному вечері присвяченому загиблим боксерам. Турнір з професійного боксу відбувся 17 грудня у Черкасах. Зібрані кошти направили на підтримку Збройних сил України. 

Кременчук представив спортсмен СК Легіон та військовослужбовець Нацгвардії України в/ч 3059 Всеволод Сліпченко. Під керівництвом тренера Андрія Агеєва боксер провів 4-раундовий бій зі спортсменом з Одеси.

 

— Провели рейтинговий бій проти боксера з Одеси Костянтина Рибакова. Поєдинок пройшов добре. Вперше боксував у категорії 79 кг. У першому раунді відправив суперника у нокдаун. В цілому боєм задоволений, — коротко після бою прокоментував боксер Всеволод Сліпченко. 

 

Результатом поєдинку задоволений й тренер спортсмена Андрій Агеєв. 

— За одноголосним рішенням суддів впевнено здобув перемогу. А в першому раунді відправив суперника у нокдаун. Як завжди, велику підтримку надала мережа «Українські ковбаси» і особисто Макашов Віталій Олександрович. Вітаємо з перемогою! — розповів тренер Андрій Агеєв. 

Відео бою можна переглянути за посиланням

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс війна Всеволод Сліпченко
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